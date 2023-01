Un altro ragazzino evaso, è scappato da un buco sopra la finestra

Ha sfruttato un buco nel cassone della serranda sopra una finestra. Questa la "strada" usata da un ragazzino di origine egiziana che poco prima della mezzanotte, tra il 9 e il 10 gennaio, è evaso dal centro di prima accoglienza (Cpa) del Ferrante Aporti di Torino. A rendere noto l'episodio è il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. "Il giovane ristretto in una camera detentiva, avrebbe ricavato un buco dal cassone dell'avvolgibile sopra la finestra. Da qui, sarebbe arrivato all'area parcheggi e si sarebbe allontanato", si legge in una nota.

"Adesso è prioritario catturare l'evaso - sottolinea il segretario regionale del Piemonte, Vincente Santilli ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria del Cpa".

La vicenda riporta alla memoria quanto successo a Natale a Milano, quando sette ragazzi sono evasi dal carcere minorile Beccaria.

"Da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall'universo penitenziario minorile - denuncia Donato Capece, segretario generale Sappe - abbiamo registrato e registriamo, infatti, con preoccupante frequenza e cadenza, il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minori d'Italia ma nessun provvedimento è stato assunto, nonostante le reiterate sollecitazione del Sappe. La realtà detentiva minorile italiana è più complessa e problematica di quello che si immagina: per questo si dovrebbe ricondurre la giustizia minorile e di comunità nell'ambito del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria piuttosto che mantenerla come dipartimento a sé. Anche questa clamorosa evasione conferma, purtroppo, che avevamo ed abbiamo ragione", conclude Capece.