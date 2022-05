Diciottenne si accoltella in piazza, salvata dagli amici

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto ieri una ragazza di soli 18 anni ad accoltellarsi davanti ai passanti in piazza. E' successo a Crema, in piazza Garibaldi, attorno alle ore 22 di sera. La 18enne avrebbe impugnato un coltello di 10 centimetri per poi trafiggersi tra l'addome e il costato. Poi ha iniziato a girovagare nella piazza prima di accasciarsi a terra. Gli amici della ragazza, dopo aver chiamato i soccorsi, hanno tentato di tamponarle la ferita. La 18enne è ora ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono critiche.