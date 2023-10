Violento scontro tra auto e tir: morto giovane padre

Drammatico incidente stradale nel Torinese. Un uomo di 41 anni, Cristian Alazaroaie, ha perso la vita nella giornata di ieri, martedì 17 ottobre, mentre percorreva la strada statale 460, nel territorio di Cuorgnè, quasi ai confini con Pont Canavese. Il muratore, di origini romene ma residente a Locana, è morto sul colpo in seguito al violento schianto fra l'auto che guidava, una Volkswagen Sharan, e un tir che trasportava un piccolo escavatore. Illeso il conducente del mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 e la dinamica è ancora da chiarire. Per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava il 41enne è andata a schiantarsi contro il camion: l'impatto è stato violentissimo e per il 41enne non c'è stato scampo. Quando il medico del 118 ha raggiunto il luogo dello schianto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ivrea, insieme ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivarolo Canavese, di Ivrea e di Torino Stura. La strada è stata chiusa al traffico in tutte e due le direzioni di marcia. I due mezzi coinvolti sono stati sequestrati, mentre la salma del 41enne stata trasportata alle camere mortuarie dell'ospedale di Cuorgnè ed è a disposizione della procura di Ivrea.

La notizia della morte di Cristian Alazaroaie ha sconvolto la comunità di Locana, dove il 41enne era ben voluto da tutti. Un dolore immenso soprattutto per la sua famiglia: il 41enne lascia infatti una moglie e due figli piccoli.

