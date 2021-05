Cade dalla moto e un furgone lo centra in pieno: Cristian Campagna muore a 38 anni

E' Cristian Campagna, 38 anni, di Atina (Frosinone), la vittima del tragico incidente stradale nel Frusinate. Lo schianto lungo la provinciale Forca d'Acero in territorio di Borgo Castellone alla periferia di Picinisco non gli ha dato scampo.

Incidente a Picinisco: morto Cristian Campagna, 40 anni, di Atina

Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, era in sella alla sua moto quando è finito dapprima contro una macchina che lo precedeva e poi contro un autocarro che proveniva in senso contrario. Un impatto violentissimo. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma per il trentottenne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti, inoltre, una pattuglia di carabinieri di Picinisco e la polizia locale.

Cristian Campagna era impegnato nel provare una nuova motocicletta, mentre percorreva la strada che porta al paese di Picinisco, forse per una manovra azzardata, ha perso aderenza con l'asfalto ed è finito contro una macchina e un furgone. Vani tutti i soccorsi. La salma del giovane è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino. Cristian Campagna, era titolare di una industria grafica etipografica con sede ad Atina, lascia la moglie ed un figlio in tenera età. Era molto conosciuto nella Valle di Comino: ore di cordoglio e sgomento.