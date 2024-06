L'imprenditore morto all'improvviso in casa

Cristian Ferrari aveva solo 46 anni. È morto all'improvviso, stroncato da un malore. L'imprenditore, molto conosciuto e stimato, si è sentito male nella sua abitazione di Verolanuova, comune in provincia di Brescia, e purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Lascia il figlio e la compagna: il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio, 27 giugno.

Da venti anni esatti, era il 2004, Cristian Ferrari era il titolare della "Nuova Cierre", azienda fondata a Barbariga (Brescia) e ora operativa a Quinzano d'Oglio: aveva solo 26 anni. Attiva sul mercato da più di trent'anni, l'azienda è specializzata nella produzione di cuscinetti. Ferrari ha iniziato la sua carriera in azienda ancora giovanissimo, nel 1994: in pochi anni ha ottenuto ruoli sempre più importanti fino a divenire, nel 2000, dirigente e socio. La Nuova Cierre ha avviato la sua attività a Barbariga, con uno stabilimento di 550 metri quadri: nel 2010 il primo ampliamento, fino a 1.400 metri quadri, in seguito il successivo trasferimento a Quinzano d'Oglio, dove è operativo un impianto produttivo da oltre tremila metri quadri.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: si uniscono al dolore dei familiari anche l'azienda Cerotti Carlo di Ospitaletto e gli ex lavoratori della Ocean di Verolanuova, che ricordano Cristian Ferrari come "un collega e amico della ex Ocean".