Ragazzo annega nel canale: il padre si è tuffato per provare a salvarlo

Dramma verso 16,30 di sabato a Castelli Calepio, nella Bergamasca, dove un giovane di 30 anni è morto dopo essersi tuffato in un canale che corre a lato del fiume Oglio.

La vittima si chiamava Cristian Pasqua: stando a una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato in acqua, come spesso faceva in estate per rinfrescarsi. Il giovane avrebbe avuto però delle difficoltà non è chiaro se per un malore o per altri motivi. A trovare il corpo è stato il padre Adriano (la casa di famiglia si trova poco distante), che si è subito tuffato per soccorrere il figlio: l'ha ricondotto vicino alla ripida sponda, poi ha iniziato a urlare per chiedere aiuto.

A quel punto sono sopraggiunti anche lo zio e il custode del vicino santuario di Nostra Signora. Portato a riva, il padre ha praticato il massaggio cardiaco aspettando l'arrivo dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo e dell'eliambulanza. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al ragazzo è risultato vano: è morto sul posto.