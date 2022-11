Sale sul muretto e precipita nel vuoto: trovato morto da un passante

Tragedia sul lago d'Iseo: il 54enne Cristian Pologna (di Villongo, in provincia di Bergamo) è stato trovato senza vita nel giardino di una villetta disabitata in via Alessandro Manzoni a Sarnico. L'allarme è stato lanciato da un passante lunedì mattina poco dopo le 7: l'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia morto domenica sera. Pare stesse rientrando a casa dopo una domenica in bicicletta: la sua due ruote è stata trovata sul ciglio della strada.

Sarebbe salito sul muretto di fianco alla carreggiata, alto poche decine di centimetri rispetto alla strada ma affacciato sulla casa e sul giardino sottostante, con un importante dislivello: da qui sarebbe precipitato, per cause ancora in corso di accertamento. Un volo nel vuoto di oltre 4 metri che purtroppo gli è stato fatale. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: la salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe predisporre ulteriori approfondimenti.

Escluso il coinvolgimento di terzi, si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Sarnico.