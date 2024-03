L'auto si schianta contro un muro: morto ragazzo di 16 anni

Ancora un terribile incidente stradale, ancora una vittima giovanissima. Un ragazzo di 16 anni, Cristian Pulito, ha perso la vita nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo, poco prima della mezzanotte: l'auto su cui viaggiava, guidata da un ragazzo di 28 anni, si è schiantata contro un muro. La tragedia è avvenuta sulla strada comunale Luogovivo a Leporano, in provincia di Taranto: il 16enne è morto sul colpo, mentre il ragazzo al volante è rimasto gravemente ferito. Cristian, studente originario di Taranto, lascia un fratello e una sorella.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano su una Opel Astra lungo la strada comunale quando, per cause ancora da accertare, il 28enne alla guida ha perso il controllo del veicolo, colpendo in pieno un muretto e causandone il crollo. Purtroppo, per il 16enne non c'è stato nulla fa fare: quando le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto era già deceduto. Il 28enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santisssima di Taranto. Il corpo del giovane è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Leporano, da dove verrà portato alla chiesa Nostra Signora di Fatima di Leporano per i suoi funerali, previsti per sabato 30 marzo. Sul posto anche i vigli del fuoco e i carabinieri, che dovranno accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.