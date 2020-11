Cristian Sebastiano: l'uomo ucciso a coltellate per strada

La vittima era sottoposta al regime di libertà vigilata ed era residente nel quartiere San Rocco di Monza, a pochi passi dal luogo del delitto, avvenuto in via Fiume

Brutale omicidio in strada a Monza. Un uomo di 42 anni, Cristian Sebastiano, è stato ucciso a coltellate in centro.

L'omicidio di Cristian Sebastiano a Monza

Cristian Sebastiano è stato aggredito per strada con numerose coltellate in via Fiume: quelle risultate mortali lo hanno colpito alla gola. La vittima era residente nel quartiere San Rocco di Monza, a pochi passi dal luogo del delitto.

Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme è stato dato da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza con quelli del Nucleo rilievi. Cruciali per identificare l'assassino saranno le testimonianze di residenti e passanti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

"Proprio da lì dove le tapparelle delle finestre sono abbassate a metà e solo in pochi si affacciano ai balconi - scrive MonzaToday - intorno alle 12.45 è partita una chiamata di emergenza al 118 da parte di un passante che ha notato l'uomo a terra, esanime. La vittima risulta avere diversi precedenti penali alle spalle tra cui reati connessi allo spaccio di droga. Il 42enne al momento era sottoposto al regime di libertà vigilata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video: MonzaToday