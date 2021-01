Il dramma di Cristian Tonellato, il runner morto all’improvviso mentre si allenava

Tragedia nel Trevigiano dove un runner di 43 anni, Cristian Tonellato, è morto dopo aver accusato un malore mentre si allenava in solitaria.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Cristian è crollato a terra di colpo verso le 19 di ieri, nelle vicinanze del supermercato Conad di Via Santandrà a Camalò di Povegliano. Un'infermiera, al supermercato per fare la spesa, ha assistito alla scena ed è subito corsa a prestare soccorso al 43enne. Nonostante l'intervento immediato e il massaggio cardiaco eseguito sul posto, Cristian non ce l'ha fatta. I dipendenti del supermercato hanno chiamato sul posto un'ambulanza ma il personale del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del runner.

Treviso: morto Cristian Tonellato, rider di 43 anni

L'identificazione del cadavere non è stata immediata dal momento che Cristian era uscito di casa senza documenti. Alla fine i carabinieri di Povegliano, intervenuti insieme ai soccorsi, sono riusciti a risalire all'identità del runner e ad avvisare i familiari. Titolare di un'azienda nella zona di Paderno (a Treviso) era membro del Montello Runners Club e aveva partecipato a decine di gare in tutta la provincia Trevigiana. Su Facebook il ricordo commosso dei familiari: "Ciao Cristian, farò tesoro dei nostri ricordi, del tuo sorriso, delle nostre domeniche allegre, gioiose passate in famiglia, dei tuoi consigli, della tua pazienza e degli altri mille pregi che avevi".

Cristian Tonellato alla presentazione de La Mezza di Treviso (Foto di Roberta Tonellato via Facebook)