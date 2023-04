Cristina Scozia: la mamma morta in bici dopo essere stata travolta da una betoniera

Si chiamava Cristina Scozia la donna di 39 anni morta dopo essere stata investita da una betoniera a Milano nella mattinata di giovedì 20 aprile. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria a Milano. Cristina era in sella alla sua bici. Stava pedalando lungo la ciclabile di via Sforza in direzione nord. Anche la betoniera percorreva la stessa strada nella stessa direzione. Poi, stando a una prima ricostruzione della polizia locale, la 39enne è stata urtata dal mezzo pesante guidato da 54enne, che stava svoltando a destra verso Corso di Porta Vittoria.

Ancora incerta la dinamica dell'incidente

L'impatto non ha lasciato scampo alla ciclista. I soccorritori, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La polizia locale ha subito chiuso la strada per fare i rilievi: non è ancora chiaro se anche la bici stesse svoltando a destra o se invece stesse proseguendo dritto. Di certo c'era la pioggia ha complicare la visuale del conducente del camion, oltre al famoso angolo cieco. L'autista è risultato negativo all'alcoltest e ai pre-test droga; è stato accompagnato in stato di choc al pronto soccorso. Cristina Scozia, dottoressa magistrale in scienza dello sport, personal trainer e massaggiatrice olistica, lascia anche una bambina di sei anni.

La proposta per evitare nuove tragedie e la protesta dei ciclisti

"Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare come istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano", ha detto il sindaco Giuseppe Sala. Il presidente della commissione mobilità di palazzo Marino, Marco Mazzei, nelle scorse settimane ha depositato un documento in consiglio comunale per chiedere che tutti i mezzi pesanti presenti a Milano siano dotati di sensori in grado di rilevare la presenza di persone negli angoli ciechi. Il testo, stando a quanto appreso da MilanoToday, dovrebbe essere discusso nelle prossime riunioni del parlamentino milanese.

Una protesta da parte di cittadini e associazioni di ciclisti si è svolta nella serata di giovedì, poche ore dopo l'incidente mortale, nel luogo della tragedia, davanti alla biblioteca Sormani. La manifestazione è stata organizzata da Legambiente Lombardia. "Chiediamo all’amministrazione comunale di emettere ordinanze chiare per chi circola in ambito urbano con i camion, affinché ci si doti di sensori - ha chiesto la presidente lombarda dell'associazione ambientalista, Barbara Meggetto -. Poco o niente è stato fatto di fronte agli incidenti che, sempre più frequentemente, si verificano in città. È necessario che si dia il via ai percorsi ciclabili d'emergenza. Una città in cui potersi muovere a piedi o in bicicletta senza rischiare la propria vita, questo deve diventare Milano". Appena lunedì 17 aprile, diverse associazioni e comitati cittadini avevano chiesto più diritti per pedoni e ciclisti sotto palazzo Marino per una Milano più a misura di ciclisti.