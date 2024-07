Paura in crociera, turista si amputa un dito con il lettino da sole

Alle visite nelle città di Firenze o Pisa aveva preferito una giornata di totale relax tra sole e piscina. Ma la tranquilla domenica di un turista olandese di 61 anni, tra i passeggeri della nave da crociera MSC Grandiosa, si è trasformata in un pomeriggio di paura. L'incidente è avvenuto ieri, 21 luglio, mentre la nave era imbarcata al porto di Livorno. Il 61enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un drammatico inconveniente con un lettino: il fuori programma gli è costato l'amputazione di una parte di un dito.

Immediatamente soccorso dal medico in servizio sulla nave MSC, che è riuscito a conservare la falange staccata e tamponare la ferita, sul posto sono quindi arrivati i volontari della Misericordia di Antignano di presidio in Darsena Toscana, mentre un mezzo della Misericordia di via Verdi ha preso in carico il ferito accompagnandolo all'ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento di ricucitura.