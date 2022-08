Un boato nella notte e crolla la facciata della chiesa

Un boato nella notte. La facciata della chiesa di Sant'Andrea ad Oliveto nel comune di Civitella in Valdichiana oggi appare così. Per fortuna non si sono registrati feriti nel crollo di parte dell'edificio.

Il forte rumore ha ovviamente svegliato i pochi abitanti del piccolo borgo medievale che hanno allertato vigili del fuoco e autorità che adesso sono al lavoro per valutare l'entità dei danni e chiudere l'area. Il crollo ha interessato l'area di ingresso all'edificio oltre a parte del tetto e una delle tre finestre con vetrata che si affacciano sulla piazza.

'Sono dispiaciuto per l’evento per fortuna non è stata coinvolta nessuna persona - ha detto il sindaco Andrea Tavarnesi - siamo già sul posto con i vigili del fuoco per seguire le loro indicazioni per la messa in sicurezza'.

La chiesa di Oliveto risale al 1300 ed è costituita da un'unica navata con abside interna semicircolare e due cappelle laterali. Nella facciata della chiesa a capanna sono disegnati tre archi a tutto sesto uguali che erano impostati su paraste di pietra lavorata. A centro è presente la porta d'ingresso. Nel secondo ordine della facciata sono presenti tre finestre uguali ad arco allungate disposte alla stessa altezza. L'interno della chiesa è intonacato e tinteggiato. La copertura dell'aula è costituita da due falde inclinate a capanna sostenute da capriate in legno. Le coperture delle due cappelle laterali sono volte a botte.