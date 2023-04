Crollato un ponteggio: paura in strada, strage sfiorata

Un ponteggio è crollato nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile 2023, in via Villani a Collegno, in provincia di Torino, occupando l'intera sede stradale e sfiorando il palazzo antistante a quello a cui era stato fissato.

Non si sono registrati feriti: fortunatamente non c'erano operai e in quel momento non stavano passando auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri della stazione cittadina e i vigili del fuoco di Grugliasco Allamano.

Il crollo ha sradicato anche le ringhiere dei balconi dell'edificio, che è in ristrutturazione e con il tetto in rifacimento. Un segnale stradale è stato abbattuto. Le operazioni di rimozione di tubi di ferro e assi di legno dureranno sicuramente diverse ore. Intorno alle 18 ogni sera in quel tratto di via Villani ci sono sempre lunghe code verso corso Francia. Se l'incidente fosse avvenuto a quell'ora probabilmente le conseguenze sarebbero state disastrose.