Crolla un solaio durante una festa di matrimonio: decine di feriti

Sono circa 60 le persone ferite a causa del crollo di un solaio nel Pistoiese. Erano tutti invitati ad una festa di matrimonio. Stavano ballando quando all'improvviso è venuta giù una parte del pavimento dell’ex convento Giaccherino adibito a locale per le feste, in località Pontelungo alla periferia di Pistoia.

Alla festa erano presenti circa 170 invitati, quasi tutti provenienti dal Fiorentino. Fortunatamente parte degli invitati aveva già lasciato il locale. Parenti ed amici erano al primo piano dell'edificio quando durante le danze una porzione del solaio ha ceduto inghiottendo decine di persone. Dopo il volo si sono ritrovati nel piano sottostante, dove si trova il refettorio.

"Al momento risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, dieci in giallo e circa venticinque persone in codice verde", fa sapere il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.