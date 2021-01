Crolla il tetto di una stalla: 120 mucche in pericolo

Il cedimento della struttura è avvenuto nella notte a Piossasco, in provincia di Torino: corsa contro il tempo per salvare i bovini

I vigili del fuoco del comando di Torino sono dovuti intervenire questa notte a Piossasco, per soccorrere le 120 mucche rimaste intrappolate dopo il crollo del tetto di una talla. Il cedimento della struttura è avvenuto intorno alle 2.30 di oggi, sabato 30 gennaio, e da questa notte sono in corso le operazioni per liberare e salvare gli animali al suo interno.

Sul posto sono intervenute cinque squadre, due autogru, il nucleo per ricerca sotto macerie usar, il nucleo nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) sono al lavoro coordinate dal funzionario di guardia.

L'allarme è scattato nella notte, dopo che i proprietari della struttura sono stati svegliati dal forte boato. Non sono ancora chiare le cause del crollo, ma ci sarebbero diversi bovini morti e feriti ancora sotto le macerie.