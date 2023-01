Crolla il solaio di una palazzina: salvi due anziani

Improvviso crollo di una palazzina di due piani nel centro storico di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due persone hanno rischiato di finire sotto le macerie. Sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 e poi portate in ospedale per dei controlli precauzionali. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Si tratta di un uomo di 80 anni e di una donna di 70 che lo accudisce. Nel crollo parziale della palazzina sarebbero coinvolti anche alcuni edifici adiacenti. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al crollo della palazzina. I vigili del fuoco stanno cercando di capire se ci fossero dei lavori in corso nell’abitazione.