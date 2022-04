Crollo in cantiere edile, grave un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito a Bernalda (Matera) a seguito del crollo del tetto di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare il ragazzo che si trovava nel cantiere dove erano in corso gli scavi. Il quindicenne è stato estratto vivo dalle macerie e trasportato con l'elicottero del 118 in ospedale a Potenza.

Come spiegano i vigili del fuoco non vi sarebbero altre persone coinvolte