Un enorme masso si stacca dalla montagna e sfonda il tetto di una villa

Paura a Carini, in provincia di Palermo, dove dei massi caduti da monte Colubrino hanno sfondato il soffitto di una villa in via Calipso, nella zona Parco degli Ulivi. Parte di roccia è piombata sulla camera da letto. La casa per fortuna era disabitata e non ci sono stati feriti. I massi hanno divelto anche dei pali della linea telefonica e hanno danneggiato anche un'altra casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si esclude che il Comune ordinerà lo sgombero di alcuni edifici in via precauzionale. Il distacco dei massi è stato causato, con molta probabilità, dalla forte pioggia che nelle ultime ore ha interessato il Palermitano.

Una scena simile si è vista nei giorni scorsi a Santa Flavia, altro Comune della provincia di Palermo. Un masso è caduto danneggiando una villetta. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale vieta la permanenza nel residence Capo Zafferano. "Gli immobili - si legge nell'ordinanza - ricadono nell'area interessata dal dissesto Zafferano Monte Catalfano come censito nel vigente piano del l'assetto idrogeologico con classe di rischio molto elevato R4 e di pericolosità P4, pericolo molto elevato. Il divieto vale per sei mesi e si riserva di adottare eventuali altri provvedimenti dopo un ulteriore attività di approfondimento".