Crolla il solaio, uomo resta intrappolato tra le macerie: il video del salvataggio

Crollo del solaio di una palazzina a Castelmauro (Campobasso). Un uomo, rimasto bloccato tra le macerie, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Campobasso intervenuti sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo ferito è stato raggiunto e portato fuori dall'abitazione un'ora e mezza dopo il crollo. Soccorso dal 118, è stato poi trasportato in ospedale. Ha riportato traumi e ferite su più parti del corpo. Nella casa, che si trova in corso Umberto, ha ceduto uno dei solai facendo precipitare al piano di sotto la persona che in quel momento era nell'edificio.