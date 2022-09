Crollano gli scaffali al Tribunale: un uomo finisce in sala operatoria

Crollano gli scaffali con i fascicoli della Corte d'appello di Bari. L'incidente è avvenuto nella mattinata, mentre erano in corso le attività elettorali per le elezioni politiche. Come riportato da BariToday, nell'Aula magna della struttura era stata infatti allestita una delle sale operative sul territorio. Nel crollo è rimasto ferito un uomo di 55 anni residente nella provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, per trasportare il ferito al Policlinico: è stato operato, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spesal che hanno fatto i rilievi del caso. Restano da accertare eventuali responsabilità.