Crollo al Globe Theatre, cede una scala dopo lo spettacolo: studenti in ospedale

Crollo al Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, dove una scala è parzialmente collassata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e della polizia di Stato, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto.



Sulla scala c'erano 15 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, alcuni dei quali sono rimasti contusi e portati in ospedale. Sei dei quindici studenti sono stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate. I fatti sono andati in scena intorno alle 13:30. Ad intervenire quattro squadre dei pompieri con il nucleo saf. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sono in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.