Crolla una scala in una moschea: sfiorata la tragedia

Momenti di panico nella moschea di Vicenza, affollata da mille fedeli già alle 7 di mattina per la preghiera che chiude il Ramadan, mese in cui tutti i musulmani praticanti adulti e sani digiunano in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Una scala che si trova all’interno del centro culturale islamico, sito in una zona industriale della città, è improvvisamente crollata forse a causa del peso delle persone. Si sarebbe piegata per poi cedere. Cinque le persone ferite, una di loro è rimasta intrappolata tra le lamiere. Per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente insieme ad alcune ambulanze.

