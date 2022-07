Crolla un solaio: travolti diversi operai

Quattro operai rimasti feriti per il crollo di un solaio. Questo il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 13.20 di venerdì 8 luglio in viale Carlo Espinasse, a Milano. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze e un'automedica del 118, 4 mezzi dei vigili del fuoco e la polizia di Stato. Il base a quanto ricostruito, durante alcuni lavori su un edificio in costruzione in zona industriale, l'armatura di soletta, di circa 150 metri quadri, è crollata addosso agli operai.

Quattro persone, di cui una estratta dalle macerie dai vigili del fuoco, sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave. In particolare, un 26enne è stato trasportato in codice giallo oll'ospedale Niguarda per un trauma alla gamba; un 24enne al San Carlo per un trauma al ginocchio; un 63enne e un 22enne in codice verde al Fatebenefratelli, il primo per un trauma al naso e il secondo per alcune escoriazioni e abrasioni al volto. Sul posto anche la polizia locale per gestire la viabilità.