Un pezzo dello stadio crolla e sfonda il vetro di un'auto in corsa

Alla fine tutto si è risolto con un grosso spavento. Certo è che poteva andare peggio. A Padova è crollato un pezzo della gradinata dello stadio Appiani, attualmente in demolizione. I calcinacci sono finiti su un'automobile, una Lancia Musa, che transitava proprio in quel momento sul lato di via Marghera, ferendo lievemente il conducente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il personale del 118 e i vigili del fuoco.

La ditta che sta eseguendo i lavori, spiega PadovaOggi, avrebbe chiesto di chiudere le strada interessate per il periodo dei lavori, ma i tecnici comunali, insieme all'amministrazione, avevano deciso di lasciarle aperte per non creare problemi di viabilità nella zona e non far pesare il cantiere sui residenti. Appena saputo dell'incidente, sul cantiere sono arrivati anche l'assessore allo sport Diego Bonavina e il capo settore dei lavori pubblici, Massimo Benvenuti.

I lavori per abbattere lo stadio

La demolizione dell'impianto sportivo è iniziata il 16 marzo e dovrebbe finire entro la prossima settimana. I lavori proseguono dall'alto verso il basso e in orizzontale fino al lato opposto. Per vederla completamente a terra ci vorranno altri pochi giorni, ma il cantiere durerà due mesi. Una volta abbattuta la gradinata, infatti, si dovrà procedere alla separazione dei materiali, la rimozione dei plinti e tutto ciò che è interrato, per chiudere con lo smaltimento. Un lavoro che vedrà impegnati circa 130 mezzi tra camion e ruspe, pronti a riconsegnare l'area non prima di metà maggio.