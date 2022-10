Crolla il soffitto del tribunale

Dopo il crollo nell'università di Cagliari un nuovo crollo interessa un edificio pubblico: c'è sgomento al Palazzo di giustizia di Catania dove un crollo la notte scorsa ha interessato il soffitto di uno degli uffici della segreteria del Giudice per le indagini preliminari, al terzo piano dell'edificio di piazza Verga. La scoperta è stata fatta questa mattina all'apertura degli uffici. Il crollo, secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti, è avvenuto dopo la chiusura, quando nessuno era all'interno.

Ora sarà necessario trovare un'altra collocazione per gli uffici di cancellieri e magistrati, in attesa del ripristino delle condizioni di agibilità. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le cause potrebbero essere riconducibili ad possibili infiltrazioni d'acqua nei solai.