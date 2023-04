Dante, il cucciolo di Rottweiler allevato come guardiano della droga

Un fortino della droga è stato trovato dai carabinieri nel quartiere San Cristoforo di Catania. Il blitz ha portato a cinque arresti: quattro catanesi di 18, 21, 22 e 29 anni, e un tunisino di 28. L'accusa, per tutti, è di detenzione di droga ai fini di spaccio. A presidio del locale gli indagati avevano messo un cucciolo di Rottweiler. Il cane, che i militari hanno ribattezzato "Dante", nei piani della banda avrebbe dovuto vivere la sua esistenza all'interno dell'appartamento a difesa della droga.

L'abitazione di via Di Giacomo era stata dotata di telecamere esterne nascoste per prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. Un cancello lasciato distrattamente aperto da uno dei pusher ha consentito però a un carabiniere di entrare e bussare alla porta dell'abitazione, aprendo in questo modo la strada ai colleghi che hanno fermato i cinque.

Sul tavolo di casa i militari hanno trovato trenta grammi di marijuana, una pietra di crack da 0,23 grammi e mille euro in contanti, oltre a tre bilance di precisione e a una macchina utilizzata dagli spacciatori per il confezionamento sottovuoto della droga. Scoperto anche il sistema di videosorveglianza con tanto di maxi schermo che permetteva ai cinque di monitorare le strade di accesso al palazzo. I cinque arrestati sono stati rinchiusi in un primo momento nel carcere Piazza Lanza di Catania, ma successivamente il cittadino tunisino è stato scarcerato dal giudice.