In cucina carne scaduta da nove anni: la scoperta dei Nas in una pizzeria

Carne scaduta dal 2015. La scoperta è stata fatta dai Nas in una pizzeria della Val di Non, in provincia di Trento. I controlli del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri sono scattati lunedì 5 febbraio e hanno portato al sequestro di un quintale di merce. E se in alcuni casi a mancare era la tracciabilità prevista per legge, in altri i Nas si sono trovati di fronte ad alimenti – sia carne che pesce - che erano ormai scaduti da tempo. In qualche caso addirittura da nove anni. Per il locale è arrivata una multa da 2mila euro per l’omesso controllo e una da 1.500 euro per la mancata tracciabilità.

I controlli si sono intensificati dopo che lo scorso 30 gennaio, gli stessi Nas aveva scoperto e sequestrato 200 chili di carne scaduta o priva di tracciabilità in un ristorante di Trento. E ancora: il 2 gennaio, sempre in un locale del capoluogo, i carabinieri avevano posto sotto sequestro quasi un quintale e mezzo di carne.