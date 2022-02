Jessica e Sara travolte e uccise: il conducente del Suv già condannato per guida in stato di ebrezza

L'uomo di 61 anni che due giorni fa ha causato un incidente stradale sull'autostrada A28, provocando la morte di due giovani donne, avrebbe già riportato tre condanne definitive di cui una per guida in stato di ebbrezza. Lo ha reso noto il procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, precisando che l'uomo "in caso di condanna non potrà in nessun caso beneficiare della sospensione condizionale della pena".

"Non è tempo di dichiarazioni, ma di rispettoso silenzio per le vittime di questo incidente e il loro tremendo dolore": lo ha detto, all'agenzia Ansa Gianni Massanzana, avvocato del 61enne, da tempo residente a Pordenone, in carcere a Udine con l'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Al momento del fermo, l'uomo aveva un tasso alcolico tre volte oltre il limite consentito. "Nel pomeriggio incontrerò il mio assistito per delineare la strategia difensiva – ha aggiunto il legale –, ma la nostra linea non cambierà. Resteremo in silenzio in ossequio alla tragedia che ha colpito queste famiglie".

L'incidente

Nell'incidente, avvenuto alle 19.40 di domenica sera sull'autostrada A28 (in Friulia Venezia Giulia), hanno perso la vita due giovani donne: Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. La Fiat Panda su cui viaggiavano insieme a una neonata e a una bimba di due anni e mezzo, è stata travolta dal suv, un Land Rover Defender, guidato dal 61enne.

L'uomo aveva tentato la fuga nei campi ed era poi risultato positivo all'alcol test con un tasso di circa tre volte superiore al consentito. Per le giovani, sedute sui sedili anteriori dell'utilitaria, non c'è stato nulla da fare. Jessica aveva solo 20 anni ed era di Mareno di Piave, nel Trevigiano, mentre Sara, 26 anni, abitava a Conegliano. Le due ragazze erano cugine da parte materna ed erano legatissime tra loro.