La cuoca indossa il velo, la cliente se ne va: "Non prendo niente da te". La denuncia sui social

Uno spiacevole episodio di razzismo nei confronti di una giovane di 24 anni di origine marocchina, impiegata come cuoca in una pizzeria di Borgomanero, in provincia di Novara. Come riporta NovaraToday, nella serata di sabato 27 gennaio una donna entra in un locale su viale Kennedy - "Siamo Fritti" - per ordinare d'asporto. Quando però si accorge che a prepararle la pizza sarebbe stata una donna col velo decide di uscire dal locale: "Allora no, non prendo niente cucinato dalle tue mani".

Il racconto del ristoratore

L’episodio è stato raccontato dal titolare della pizzeria "Siamo fritti", Gabriele Ricci: "È accaduto sabato alle 11,30: sono entrati un uomo e una donna sulla cinquantina per ordinare da asporto. In quel momento c’era solo la cuoca, di origini marocchine, che lavora col velo". La 24enne prende l'ordinazione, e a questo punto la donna chiede se sarà lei a preparare il cibo. Alla risposta affermativa della cuoca, la decisione della cliente: "Allora io non prendo nulla. Quindi la donna si è girata e allontanata mentre il marito è rimasto ad attendere la sua ordinazione", scrive il titolare in un post Facebook.

"Speriamo che la ragazza non abbia capito bene (dubitiamo), che ci sia stato un malinteso, perché che Borgomanero sia una città complicata ci eravamo resi conto dalla cattiveria di tanti commenti - prosegue il ristoratore - ma sicuramente non pensiamo che i borgomaneresi possano essere così razzisti, perché altrimenti queste cose ci farebbero venir voglia di chiudere il locale e andare da altre parti".