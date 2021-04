Folla a Roma per i funerali di Daniel Guerini, il giovane calciatore morto in un incidente

In tanti hanno partecipato all'ultimo saluto al 19enne della Primavera della Lazio

Oggi a Roma l'ultimo saluto a Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera della Lazio morto lo scorso 24 marzo in un incidente stradale su via Palmiro Togliatti. Oltre ai familiari e agli amici del giovane, fuori dalla chiesa di San Giovanni Bosco c'era anche moltissima gente, nonostante l'emergenza sanitaria in corso. Presenti inoltre i compagni di squadra, i coetanei della Roma e molti big della prima squadra, tra cui l'allenatore Simone Inzaghi, il capitano Senad Lulic e il presidente Claudio Lotito.

Folla per l'ultimo saluto a Daniel Guerini

Tremila palloncini biancocelesti hanno accompagnato il feretro di Guerini, dipinto con i colori sociali del club e la scritta "Ciao Guero". Tanti amici hanno indossato magliette bianche con la scritta: "Per sempre sarai la nostra gioia, il nostro vanto. Ciao Guero!". Fuori dalla chiesa un lungo striscione dei tifosi: "Quando la sera s'addormiva er Monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno... ciao Daniel". Al termine della cerimonia un altoparlante ha diffuso le canzoni preferite di Daniel e l'inno della Lazio.