Lazio, è morto il 19enne della Primavera Daniel Guerini: tragico schianto a Roma

Tragedia nel mondo del calcio. Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera, è morto ieri sera in un terribile incidente stradale a Roma. Aveva 19 anni.

Lo schianto nella zona di Torre Spaccata, alle 20.20, su viale Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Il giovane si trovava a bordo di una Smart con due coetanei quando, per cause da accertare, ha impattato con una Mercedes Classe A.

Dopo l'impatto la Smart si è ribaltata più volte su stessa. Per liberare i tre giovani a bordo dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per Guerini non c'è stato nulla da fare.. I due suoi amici sono stati portati al Policlinico Tor Vergata: le loro condizioni sarebbero gravi. Meno grave il conducente della Classe A che sotto choc è stato portato al Casilino. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino.

Lazio: "Increduli e sconvolti dal dolore"

Daniel Guerini era un classe 2002. Aveva da poco compiuto 19 anni, era di recente rientrato dal Torino ed era considerato una grande promessa del nostro calcio. Sui propri canali social il club biancoceleste ha subito manifestato il proprio sgomento per quanto accaduto. "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini".

Daniel Guerini aveva giocato anche con la Spal e il Torino: il club granata si è unito al cordoglio per la scomparsa di Daniel: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera".