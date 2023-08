Schianto in moto contro il guardrail: morto giovane imprenditore

Un uomo di 40 anni, Daniel Martino, imprenditore originario di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, sulla Ss80 in Abruzzo, a Campotosto (L'Aquila).

Secondo una prima ricostruzione, Martino stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando avrebbe perso il controllo della Aprilia finendo contro il guardrail. Secondo alcune testimoninanze raccolte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di L'Aquila, a far perdere il controllo della moto potrebbe essere stato un cane che avrebbe attraversato improvvisamente la strada.

Martino viveva a Vairano dove si occupava di un'impresa attiva nel settore delle macchine agricole. Lascia la moglie e sua figlia piccola. "Avvisiamo la gentile clientela che a causa di un grave lutto che ha colpito la nostra azienda resteremo chiusi fino a data da destinarsi", si legge sulle pagine social della sua azienda.

