Daniele Benedetti: il poliziotto investito in autostrada è stato finalmente dimesso dall'ospedale

L'assistente capo della polizia stradale fu trasportato in fin di vita al Gemelli a Roma con un trauma cranico, addominale e agli arti inferiori

Dopo un incubo durato 118 giorni, Daniele Benedetti è stato finalmente dimesso dall’ospedale e può riabbracciare la moglie e i figli. Il poliziotto della stradale di Roma nord, che il giorno di Ferragosto era stato investito in servizio in A1 da un automobilista che guidava con patente ritirata, potrà passare il Natale con la sua famiglia. Un regalo bellissimo in questo anno così difficile.

Dopo mesi di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, due delicati interventi e tanta riabilitazione, ce l’ha fatta grazie alla sua forza, alla professionalità dell’equipe medica che lo ha curato e al sostegno, anche a distanza, di familiari, colleghi e amici. "Forza Daniele, ti aspettiamo tutti di nuovo in servizio", è l'augurio della Polizia di Stato.

Daniele Benedetti investito durante il servizio in autostrada

Lo scorso Ferragosto Daniele Benedetti era stato investito durante il servizio, mentre stava liberando l’autostrada A1, nei pressi di Settebagni, da un pezzo di paraurti che si trovava pericolosamente al centro della carreggiata. L'assistente capo della polizia stradale fu trasportato in fin di vita al Policlinico Gemelli di Roma, con un trauma cranico, addominale e agli arti inferiori.

Ieri, dopo quattro mesi di ricovero, diversi interventi chirurgici e tanta riabilitazione, supportata dalla professionalità dell’equipe medica che lo ha seguito, ha lasciato l'ospedale. Le sue condizioni non sono ancora perfette, ma è uscito sulle sue gambe, anche se con l’aiuto delle stampelle. Ad attenderlo c’erano, insieme alla moglie e ai due figli di 5 e 8 anni, il direttore centrale delle Specialità e reparti speciali della Polizia di Stato Daniela Stradiotto, il direttore del Servizio polizia stradale Paolo Maria Pomponio e il dirigente del Compartimento polizia stradale Lazio e Umbria Teseo De Sanctis, che hanno voluto far sentire a Daniele la vicinanza e l’affetto di tutta la polizia di Stato.

A salutare Daniele è arrivato anche il direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Marco Elefanti insieme ai medici che si sono presi cura di lui: Luca Padua direttore della Riabilitazione ad alta intensità, Massimo Antonelli direttore della Terapia intensiva, Giuliana De Angelis coordinatrice dei terapisti della riabilitazione e la fisioterapista Francesca Illuminati. Tutti insieme hanno salutato il poliziotto che, dopo tanti mesi trascorsi insieme, è diventato ormai come un amico.