Malore in strada: muore il musicista Daniele Massaro

Il musicista Daniele Agostino Massaro, 43 anni, è morto ieri a causa di un malore che lo ha colpito mentre si trovava nel centro di Ostuni, comune in provincia di Brindisi. Massaro era in procinto di mettersi in auto, in via Giovanni XXIII, quando si è sentito male e non ha più ripreso i sensi. La tragedia è avvenuta intorno alle 13 e secondo quanto appreso da BrindisiReport l'uomo era appena uscito dall'ambulatorio del suo medico di famiglia. A prestargli i primi soccorsi sono stati alcuni passanti, in attesa dei sanitari del 118. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale di Ostuni. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per circa un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Informato dell'accaduto, il pm di turno del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca, ha disposto il sequestro della salma. È intervenuto anche il medico legale Angelo Lanzillotti. Nei prossimi giorni sarà con ogni probabilità disposta l'autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Da quanto appreso il 43enne domenica scorsa, sentendosi poco bene, si sarebbe recato anche in pronto soccorso.

Era da poco tornato dall'Arabia Saudita

Di recente il musicista si era esibito con il suo gruppo in Arabia Saudita dove ha fatto conoscere la musica popolare pugliese. Per un mese, con la formazione salentina Popolare Sud Est, ha infatti preso parte al Festival internazionale di Intrattenimento e sport. In passato Massaro era stato anche commissario provinciale dei Verdi e fra il 2008 e il 2010 ha ricoperto il ruolo di assessore nella giunta comunale di Latiano, il suo paese d'origine, sempre nel Brindisino.

Il cordoglio di Angelo Bonelli dei Verdi: "Non riesco a crederci"

Sono molti gli amici e i conoscenti del 43enne che in queste ore hanno voluto dedicare un messaggio al musicista scomparso. Anche Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde-Verdi, ha voluto esprimere il suo cordoglio con una nota: "Ciao Daniele - si legge - ci hai lasciati all'improvviso. Apprendere questa notizia è doloroso per chi come me ti ha conosciuto e non riesco a crederci. Uomo impegnato in politica con i Verdi, nella cultura e musicista. Daniele riposa in pace, che dolore la tua scomparsa".