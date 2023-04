Medico avvelenato con i farmaci, a processo il figlio e la badante: "Lo hanno ucciso"

Ucciso lentamente, giorno dopo giorno, con un sovradosaggio di farmaci. È morto così a 67 anni il 28 maggio 2021 Danilo Molducci, storico medico di Campiano (Ravenna). Non sarebbe stato però un incidente, ma un piano orchestrato a tavolino dal figlio e dalla badante. I due - Stefano Molducci (ex studente di medicina esperto di trading e in passato segretario del Pd di Castrocaro) e la 52enne romena Elena Vasi Susma - sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio pluriaggravato e il processo si aprirà il 3 maggio davanti alla Corte d'Assise di Ravenna.

Gli avvocati dei due, Claudia Battaglia e Antonio Giacomini, avevano chiesto un non luogo a procedere dichiarando l'innocenza dei loro assistiti. Le indagini della polizia, gli accertamenti patrimoniali della guardia di finanza e le consulenze tossicologiche, hanno portato l'accusa a delineare un quadro molto diverso. Il figlio avrebbe programmato e organizzato l'intossicazione del padre - con diverse patologie e costretto a letto - con un sovradosaggio dei farmaci prescritti al genitore secondo i piani terapeutici. La badante avrebbe acquistato le medicine, usando pure ricette da lei stessa contraffatte, e le avrebbe infine somministrate al 67enne.

Il movente sarebbe il denaro: il 40enne avrebbe cioè temuto che il padre gli potesse togliere le deleghe bancarie alla luce di prelievi dal conto per alcune decine di migliaia di euro. Tanto che giusto poco tempo prima di morire, il 67enne aveva ingaggiato un investigatore privato di Trento per fare luce su eventuali ammanchi.