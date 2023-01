Cade in un pozzo per salvare il cane: morto ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni, Danilo Sulas, è stato trovato senza vita all'interno di un pozzo nelle campagne nei pressi di San Teodoro, in provincia di Sassari. L'ipotesi più accreditata è che il giovane si sia sporto dentro la cavità, profonda circa cinque metri e con l'acqua fino a tre metri, per salvare il suo cane e sia caduto all'interno non riuscendo più a riemergere. Anche l'animale infatti è stato trovato senza vita all'interno del pozzo.

A dare l'allarme è stata la madre, preoccupata perché il giovane non era rientrato a casa. La donna ha poi condotto i nella campagna dove il figlio si recava abitualmente in compagnia del suo cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro che sono ancora al lavoro per recuperare il cadavere, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno della Procura di Nuoro.