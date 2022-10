Ragazzini danno fuoco ai tubi del gas sotto al palazzo: la bravata poteva costare cara

Un gioco, una "bravata" che poteva costare cara in centro a Sassari. Un gruppo di ragazzini, non identificato, ha provato a dar fuoco alle tubazioni del gas che alimentano il grattacielo in piazza del Rosario. Poi sono tutti scappati.

I vigili del fuoco e i tecnici della società che gestisce la rete del gas cittadina sono prontamente intervenuti. L'area è stata messa in sicurezza, c'è stata qualche preoccupazione per il rischio di un'esplosione: è stato però accertato che il danno era di lieve entità.

I ragazzini hanno bruciato la guaina delle tubazioni del gas: fortunatamente l’atto vandalico non ha provocato perdite. La polizia locale è al lavoro per risalire agli autori del gesto: potrebbero tornare utili a tal proposito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.