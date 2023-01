Davide Da Costa, morto a 23 anni sul lavoro schiacciato da un camion

Davide Da Costa non ce l'ha fatta. Il giovane operaio era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Sassari dopo l'incidente sul lavoro in una società di rottamazione veicoli sulla provinciale Buddi Buddi, che dal capoluogo turritano porta al mare. Il dramma intorno a mezzogiorno. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La dinamica dell'incidente dovrà essere chiarita nei dettagli per accertare eventuali responsabilità. Il 23enne stava facendo alcuni lavori di manutenzione quando è stato investito da un camion in movimento. Il trauma toracico e addominale è parso subito molto grave e due ambulanze del 118, una delle quali medicalizzata, sono accorse sul posto. Poi le cure al Santissima Annunziata.

Il giovane era un grande appassionato di musica e da qualche tempo lavorava in un'impresa locale. Nel quartiere di Sant’Orsola, alla periferia di Sassari, in tanti lo conoscevano e stimavano.