Davide Ferrerio in coma per uno scambio di persona, l'aggressore: "Chiedo scusa, sono anche io vittima"

"Anche io sono una vittima, mi hanno mandato allo sbaraglio. Chiedo scusa a tutti". Sono le parole di Nicolò Passalacqua, il giovane che ha picchiato Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese di 21 anni in coma irreversibile dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio a Crotone lo scorso 11 agosto. L'aggressione è avvenuta per uno scambio di persona.

Come racconta BolognaToday, Passalacqua è stato sentito all'udienza del processo con rito abbreviato che si è celebrato davanti al gup del Tribunale di Crotone. Si è difeso e si è definito lui stesso una vittima: "Se avessi avuto intenzione di uccidere, lo avrei colpito quando stava per terra o mi sarei portato una pistola o un coltello. Anche io sono una vittima, mi hanno mandato allo sbaraglio. Mi scuso con la famiglia di Davide, con la popolazione crotonese e bolognese e tutta Italia".

Davide Ferrerio in coma per uno scambio di persona

Ferrerio la sera del pestaggio era nei pressi del Palazzo di Giustizia, aspettava un amico per andare a mangiare una pizza. Passalacqua, che non conosceva Ferrerio, era lì insieme a due suoi parenti, a una ragazza minorenne, alla madre di quest'ultima, al compagno della donna e un altro figlio della coppia. Passalacqua, interessato alla minorenne, avrebbe dovuto spalleggiare la ragazza nell'incontro che la stessa aveva fissato con un trentunenne residente in provincia e che la aveva contattata tramite Instagram da un account con un nome di fantasia. La madre della ragazzina le aveva detto di accettare un incontro col corteggiatore e per questo il gruppo era lì.

Il trentunenne effettivamente si presenta ma, affrontato dalla madre della minorenne, nega di essere il diretto interessato e si allontana. Per sviare le attenzioni scrive sull'account Instagram alla ragazzina dicendole di essere appena arrivato e di indossare una camicia bianca (in realtà aveva una maglietta azzurra). Passalacqua, appresa l'informazione, si inizia a guardare intorno. Qui avviene lo scambio di persona e Ferrerio, ignaro di tutto, diventa il bersaglio.

Passalacqua si avvicina a Ferrerio per chiedergli se fosse lui la persona che aveva dato appuntamento alla ragazzina ma il 22enne forse impaurito si allontana, prima piano e poi inizia a correre in direzione della casa della nonna di cui era ospite. Passalacqua, interpretando quell'atteggiamento come una conferma, lo rincorre, lo blocca e inizia la violenza. Il resto è la fuga dell'indagato, l'arrivo del 118 e della madre di Ferrerio, la corsa in ospedale.

"Gli ho dato un calcio, poi un pugno"

"C'era solo lui con la maglia bianca – ha raccontato in aula Passalacqua, che ha 23 anni -. Volevo chiarire, ma lui è scappato. Se non fosse scappato.... 'ho preso per il bavero e l'ho fatto girare, gli ho dato un calcio alle costole e poi un pugno sulla tempia".

L’imputato ha smentito di aver usato un tirapugni e ha detto di non essersi reso conto dell’età del ventunenne bolognese, molto più giovane dello spasimante 32enne della minorenne, e questo perché, a suo dire, avrebbe avuto solo pochi secondi per guardarlo prima di colpirlo. Tra le contraddizioni emerse nelle parole di Passalacqua, anche quelle relative alle fasi successive. "Perché non mi sono girato a vedere come stava Davide dopo che era caduto a terra? Perché ero impaurito" ha detto, aggiungendo di essere stato in ansia per la ragazza 17enne e per sua mamma "perché stavano male", ma "anziché portarli in ospedale siamo andati a mangiare un cornetto".

La messa alla prova per la ragazza

Il Tribunale dei minori di Catanzaro ha invece concesso la messa alla prova per la ragazza coinvolta nell’aggressione, accusata anche lei di concorso anomalo in tentato omicidio. Il pm, procuratore dei minorenni Emanuela Folino si era opposto. Il gup ha anche incaricato gli assistenti sociali di predisporre un piano idoneo al recupero che sarà discusso in udienza il 7 giugno. "Siamo assolutamente scontenti così finisce tutto in un nulla di fatto”, è stato il commento degli avvocati della famiglia di Ferrerio, gli avvocati Fabrizio Gallo e Gabriele Bordoni.