Davide Piampiano, il calciatore 24enne morto in un incidente di caccia

La comunità di Assisi, in provincia di Perugia, è in lutto per la scomparsa di Davide Piampiano, il ragazzo di 24 anni rimasto vittima di un incidente di caccia avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 gennaio, nei boschi sul monte Subasio, in località Fosso delle Carceri. Tutto è successo in un attimo, il proiettile partito per errore ha colpito il giovane al petto durante la battuta di caccia e non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme alcuni residenti della zona dopo aver sentito il colpo. La zona dove si è verificato l’incidente è abbastanza impervia tanto che non è stato facile raggiungere il luogo da parte dei soccorritori. Davide era molto conosciuto in zona, sia per la sua passione, il calcio, che per l'attività di famiglia.

"La città e tutta la nostra comunità sono attonite e sgomente per la tragedia accaduta ieri pomeriggio - ha affermato il sindaco Stefania Proietti, a nome personale e dell’amministrazione comunale, giunta e consiglio - Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Siamo vicini ai genitori, Katia e Antonello, la sorella e tutti i familiari e i tantissimi amici di Davide, che sono distrutti dal dolore. Abbiamo sperato fino all’ultimo che la vita del giovane potesse essere salvata. Purtroppo così non è stato e in questi terribili momenti non possiamo che manifestare la nostra immensa tristezza e condividere la sofferenza con tutti coloro che gli hanno voluto bene. Assisi ha perso un ragazzo stimatissimo, conosciuto da tutti, impegnato nella vita e attivo nelle associazioni; lo piangono, oltre ai familiari, tantissimi giovani e amici. Una tragedia che ci ha sconvolti e possiamo solo essere vicini con tutto il nostro affetto e la nostra partecipazione a chi ora soffre un dolore indicibile"

A esprimere cordoglio anche la società Viole, che ha deciso di fermarsi per il lutto: "Vista la terribile tragedia che ci ha colpito, l’Acd Viole si unisce al dolore della Famiglia Piampiano per la perdita del carissimo Davide, pertanto in segno di lutto sospende l’attività calcistica fino a data da destinarsi". Decine i messaggi di cordoglio sui social, come quello del sindaco di Buccheri: "L’Amministrazione Comunale tutta, anche a nome dei Cittadini di Buccheri, si unisce al dolore della Città di Assisi per il lutto che ha colpito la famiglia Piampiano. Una tragedia che ha portato via la vita al giovane Davide, membro dei Tamburi della Nobilissima parte de Sopra, che con i Tamburi di Tamburi Di Buccheri condividono la stessa passione".