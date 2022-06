Fine delle speranze, purtroppo. Domenica pomeriggio, 12 giugno, si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione di Cusinati di Tezze sul Brenta (Vicenza), senza dare più sue notizie. Ieri, giovedì 16 giugno, Davide Zanotto, 49 anni, operaio e padre di tre figli, è stato rinvenuto privo di vita nell'area della Buca di Giaretta, un laghetto tra Carmignano di Brenta e Fontaniva, nel Padovano. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni bagnanti che hanno dato subito l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco.

Davide Zanotto: trovato morto il papà di tre figli scomparso

A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari per rianimarlo. Il corpo, da una prima ricognizione esterna, non presentava segni di violenza. A poca distanza dallo specchio d'acqua da dove è riaffiorato il corpo del cittadino di Tezze sul Brenta, le forze dell'ordine hanno rinvenuto la bicicletta con la quale si era allontanato da casa. Dolore e sconcerto nel paese vicentino dopo che si è sparsa la notizia. La salma è stata posta a disposizione dei familiari.

Davide Zanotto lavorava in un'azienda di impiantistica industriale, ed era uscito di casa senza documenti e senza cellulare. "Aiutateci a trovare Davide. Manca da casa dalla sera di domenica scorsa - avevano scritto i familiari nell'appello per le ricerche -. Chiunque avesse sue notizie o l'avesse visto è pregato di segnalarlo alle autorità competenti. Davide non ha con sé telefono cellulare né documenti". Poi il triste epilogo.