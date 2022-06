Davide Zanotto, papà di tre figli, è scomparso da quattro giorni

Davide Zanotto, 49 anni, sposato e papà di tre figli, è scomparso. In sella a una city bike, un modello Bianchi nera, se n'è andato da casa, a Cusinati di Tezze sul Brenta (in provincia di Vicenza), domenica 12 giugno, verso le 20, e non ha più dato sue notizie. Sui social in queste ore si moltiplicano gli appelli a segnalare qualsiasi notizia alle forze dell'ordine. Nella zona di Tezze sul Brenta e di Rosà - Cusinati è una frazione divisa tra i due comuni - Davide Zanotto è molto conosciuto. Tanti amici e conoscenti hanno condiviso l'appello per le ricerche, mentre i carabinieri indagano.

Davide Zanotto scomparso da Cusinati di Tezze sul Brenta (Vicenza)

"Aiutateci a trovare Davide. Manca da casa dalla sera di domenica scorsa - sono le parole dei familiari -. Chiunque avesse sue notizie o l'avesse visto è pregato di segnalarlo alle autorità competenti. Davide non ha con sé telefono cellulare né documenti". Davide Zanotto lavora in un'azienda di impiantistica industriale, è uscito di casa senza documenti e senza cellulare. Indossava una polo bluette e dei pantaloni bermuda blu, come specificato in uno degli avvisi comparsi sui social. È un grande appassionato di bicicletta, amante anche delle salite sulle montagne del territorio. Stavolta però non è uscito con la bici sportiva ma, appunto, con la sua city bike. I familiari e gli amici attendono con apprensione il suo ritorno a casa.