Terribile incidente per Annabella Prisco di Uomini e Donne: morta la sorella Debora di 17 anni

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita oggi, martedì 26 gennaio, in un terribile incidente stradale avvenuto nel quartiere San Tommaso di Avellino. La giovane si trovava a bordo di una Smart insieme alla sorella, quando la vettura è andata a scontrarsi contro un'auto in sosta in prossimità dell'incrocio tra Via Due Principati e Via Di Vittorio. La vittima è Debora Prisco, sorella della nota influencer e modella irpina Annabella Prisco che, al momento del drammatico schianto, era alla guida della Smart che si è scontrata con un'altra vettura in sosta, in un tentativo di sorpasso. Annabella Prisco figura anche tra le concorrenti di Uomini e Donne, il programma televisivo in onda su Canale 5.

Incidente ad Avellino: morta Debora Prisco

Tremendo e fatale l'impatto della Smart con la vettura parcheggiata. Il violentissimo tamponamento avrebbe fatto sbalzare fuori dall'abitacolo la più giovane, morta sul colpo.

Immediatamente, sul luogo dell'accaduto, sono accorse Polizia Municipale e sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane vittima. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso per permettere i rilievi del caso. Sgomento e dolore in città per quanti conoscevano Debora, ragazza solare e intraprendente, strappata alla vita troppo presto da un destino crudele.