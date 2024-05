Orrore al parco: giovane decapita un uccello per divertimento

Un gesto orribile, commesso in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti, in un'area verde riservata ai bambini. Nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio, un giovane ha afferrato un uccello con le sue mani, per poi decapitarlo con un colpo secco, senza alcuna pietà. La terribile vicenda arriva dal parco San Gavino, situato nel centro di Porto Torres, in provincia di Sassari: il ragazzo ha ucciso il volatile mentre si trovava all'interno dell'area giochi del parco, a pochi passi dal bar che solitamente serve bibite e panini alle famiglie che decidono di trascorrere il pomeriggio all'aria aperta.

L'episodio è avvenuto sotto gli occhi di alcuni presenti e, come riporta l'Unione Sarda, un filmato girato da un testimone con il cellulare ha iniziato a circolare nelle chat, scatenando un'ondata di indignazione tra gli utenti, per una crudeltà gratuita e immotivata, una barbarie commessa per un "gioco" sadico, un divertimento difficile da comprendere. Tra i testimoni c'è chi urla inorridito e incredulo, ma c'è anche chi ride.

Immagini forti che hanno scatenato anche la reazione delle associazioni animaliste, pronte a sporgere denuncia nei confronti del colpevole. Ricordiamo che chi commette maltrattamenti e crudeltà nei confronti degli animali, in caso di condanna, può essere punito con la reclusione da tre a 18 mesi, e con una sanzione pecuniaria tra i 5mila e i 30mila euro.