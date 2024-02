Deltaplano precipita in Costiera Amalfitana: grave un 20enne

Paura in Costiera Amalfitana. Un turista americano di 22 anni è precipitato con il deltaplano mentre stava facendo parapendio nella mattinata di lunedì 5 febbraio. Per cause ancora da chiarire, il giovane ha iniziato ad avere difficoltà nel controllo del mezzo ed è precipitato nel Fiordo di Furore, uno degli angoli più suggestivi e al contempo più difficilmente raggiungibili della Costiera.

La ricostruzione dell'incidente

Come riporta SalernoToday, il ragazzo si era lanciato in volo da Agerola e stava sorvolando la Costiera quando, per motivi ancora da chiarire, ha cominciato ad avere difficoltà. Ha tentato quindi di compiere un atterraggio d'emergenza, ma il deltaplano è precipitato sulla scogliera e il 22enne è andato a sbattere contro le rocce procurandosi traumi e fratture multiple.

I soccorsi sono scattati immediatamente con un elicottero dei vigili del fuoco di Salerno che è giunto sul posto. Data l'altezza e la difficoltà di discendere nell'insenatura, le operazioni di recupero sono però risultate estremamente complesse. L'elicottero non riusciva infatti a calarsi nell'angolo scoglioso in cui era finito il giovane, e i soccorsi sono quindi proseguiti via mare.

Nelle acque antistanti il fiordo di Furore è intervenuta una motovedetta della guardia costiera di Amalfi e una della guardia di finanza, che sono infine riuscite a recuperare il giovane turista, trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Castiglione di Ravello, dove versa in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.