Esce di casa con il cane e svanisce: scomparsa la 17enne Denise D'Arro

Sono ore d'apprensione per la famiglia di Denise D'Arro. La ragazza di 17 anni, residente a Trappitello, frazione di Taormina (Messina), è scomparsa nel nulla dallo scorso 2 maggio. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, la madre ha denunciato ai carabinieri l'allontanamento volontario della giovane, di cui non si hanno notizie da una settimana.

Come confermato anche dal racconto della mamma, la ragazza è uscita di casa intorno alle 20 di giovedì scorso: è uscita a piedi dalla sua abitazione insieme al suo cagnolino bianco. Da quel momento è svanita nel nulla, non ha dato notizie e il suo cellulare risulta spento o irraggiungibile.La prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano la polizia e i vigili del fuoco.

Sui social è stata diffusa una foto della 17enne insieme ad alcune informazioni che potrebbero essere utili per riconoscerla e segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine: nata a Taormina il 5 giugno 2006, la ragazza è altea circa 180 centimetri, ha i capelli rossi e occhi azzurri, e quando si è allontanata da casa indossava jeans di colore blu, maglione nero e scarpe bianche.