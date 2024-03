Tragico frontale al volante della sua Fiat 500 d'epoca: è morto Denny Rabbia

Denny Rabbia aveva 20 anni, è morto per le ferite riportate in un incidente sulla strada per il lavoro, al volante della sua Fiat 500 d'epoca. Lo schianto frontale contro una Ford Fiesta è stato violentissimo ed è morto poco dopo il ricovero al Cto di Torino.

Abitava a Bagnolo Piemonte ed è proprio sul territorio della sua cittadina che ieri, poco dopo le 8.30, sulla strada provinciale che collega Bagnolo a Cavour, in frazione San Grato, è avvenuto l'incidente. La dinamica andrà ricostruita dai carabinieri. Quello che è certo è che una delle due auto ha invaso la corsia opposta, causando un frontale.

Le condizioni di Denny Rabbia sono apparse fin da subito gravissime. Trasportato a Torino in elisoccorso, non ha purtroppo mai ripreso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere. La donna alla guida della Fiesta, una 50enne, è invece stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pinerolo dove è stata ricoverata: non è grave.

Profondo cordoglio a Bagnolo per la morte di Denny. Appassionato di auto, moto e ballo liscio, dopo aver studiato meccanica a Verzuolo, era stato assunto in un'officina di Cavour. Gran lavoratore, era stimato da tutti. Proprio lì si stava proprio recando quando è avvenuto l'incidente.