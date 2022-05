Il dentista no vax sospeso e beccato mentre visita un paziente

Non si era vaccinato contro il Covid e per questo era stato sospeso dall'Ordine professionale, ma continuava a lavorare come dentista. Il medico, con ambulatorio in provincia di Vicenza, è stato scovato dalla guardia di finanza e quando i militari si sono presentati nel suo studio, stava visitando un paziente. Un altro assistito ha detto agli inquirenti di essere stato visitato nel corso del 2022.

La guardia di finanza ha denunciato alla Procura l'uomo per esercizio abusivo della professione sanitaria e ha proceduto al sequestro preventivo dell'ambulatorio e delle attrezzature, per evitare che continuasse a perpetrare il reato.