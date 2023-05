Con la roncola in mano semina terrore tra i passanti e ferisce due carabinieri

Porto abusivo di armi, resistenza e lesioni personali aggravate: queste le accuse mosse a un uomo dai carabinieri della stazione di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Si aggirava nei pressi di un bar di Correggio in evidente stato di agitazione impugnando una roncola e seminando paura e terrore fra i passanti e gli avventori dell’esercizio pubblico.

Sul posto sono arrivati, poco dopo la segnalazione, i carabinieri della stazione di San Martino in Rio, che notavano un 29enne in stato di agitazione. L'uomo alla vista dei carabinieri opponeva resistenza e nel tentativo di andare via si divincolava procurando ferite ai militari, (poi giudicate dai sanitari guaribili in 10 e 15 giorni). Per questi motivi è scattata l'accusa di porto abusivo di armi, violenza e resistenza, lesioni personali aggravate.

Continua a leggere su Today.it...